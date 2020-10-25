هكذا حاول “النينجا” اغراق العاصمة بـ 45 كلغ من “الزطلة” المغربية

تمكنت الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية ببراقي من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في المتاجرة بالمخدرات، من نوع “الزطلة”.

ومكنت العملية من حجز 45 كلغ من المخدرات، وتوقيف 14فردا فيما لا يزال 3 آخرين في حالة فرار، على رأسهم المتهم “ب. وليد” المدعو “نينجا”.

عملية الإطاحة بالمتهمين الحاليين جائت عقب ورود معلومات لذات المصالح الأمنية بتاريخ 2 مارس 2019 مفادها قيام المدعو “ب. يزيد” من تخزين كمية معتبرة من المخدرات بمقر سكناه بحي المرجة ببراقي.

وعليه تم نصب نقاط مراقبة لترصد المكان، ليتم بتاريخ 3 مارس مداهمة المنزل العائلي أين توقيف المتهم الرئيسي “ب. يزيد” مع العثور على كيسين أحدهما مفتوح به 9 رزم كبيرة مختوم بشعار علامة “JAGHAR”.

ووجد بكل رزمة 5 رزم صغيرة تحوي على 5 صفائح، فيما تم العثور في الصندوق الثاني على 10 رزم، إذ قدرت الكمية اجمالا بـ 48 كلغ.

وبمواصلة للتحريات تبين أن المتهم الرئيسي الموقوف، حسب تصريحاته أنه قام بتخزين الكمية المححوزة للمدعو “ب، وليد” المكنى “النينجا” و”لمين. ر” المدعو “الزايدي”، المتواجدين في حالة فرار.

وانطلاقا من اعترافات المتهم الموقوف “يزيد” تم توقيف باقي أفراد الشبكة معظمهم يقطنون بنفس الحي ببراقي، ليتين في إطار التحريات أن الكمية محل الحجز يقوم بجلبها البارونين” نينجا”و “الزايدي” من دولة المغرب عبر الحدود البرية بغرض المتاجرة بها بالتراب الوطني.

كما تم الكشف عن كمية أخرى سبق إدخالها يقدر وزنها بقنطار ونصف، اما فيما بخص الكمية المححوزة 48 كيلو فقط تم ترويج 2 كليو منها والتي كانت بالكيس الأول المفتوح.

وتوصلت تحريات الشرطة من خلال اعترفات المتهمين الموقوفين أن كل متهم كان له دور رئيسي في القضية، فمنهم من لعب دور المخبر لترصد حركة مصالح الامن والبارونين الفارين ” النينجا” و “الزايدي” لانجاح عملية التخزين والبيع.

هذا ومن المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء ملف القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة، أين نسبت للمتهمين تهم تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جناية.

ووجهت لهم أيضا تهم جناية القيام بطريقة غير مشروعة بانتاج أو عرض تو بيع أو الحصول والتخزين لاستخراج او تحضير أو تسليم باي صفة، السمسرة، او شحن عن طريق العبور، نقل المخدرات والموثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.