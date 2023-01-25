هكذا حاول حداد التوسط مع اللوبي الأمريكي للتأثير على العدالة.. سيارة “مايباخ” وتحويلات مالية إلى اسبانيا

استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة رجل الأعمال علي حداد. لمتابعته في ملف الفساد رفقة السعيد بوتفليقة المستشار وشقيق الرئيس الراحل. إلى جانب رجال أعمال آخرين متابعين في ملف الحال. حيث كشفت جلسة المحاكمة في اليوم الخامس على التوالي على أن إبن علي حداد المدعو اغيلاس حداد ارسل رسالة الى والده بعد دخوله الى المؤسسة العقابية. وردت بها مصطلح اللوبي الأمريكي من أجل “التأثير على القضاء لتخفيف العقوبات عليه”. الى جانب تبديده لاموال عمومية قدرت بأكثر من 300 مليار من خلال ابرام صفقات مخالفة للقانون وتحويله لمبالغ مالية بالخارج وامتلاكه ،وجاء استجوابه كالاتي

القاضي : ماذا ترد على التهم المتابع بها هل تعترف ام تنكر ؟

حداد: أنكر كل التهم هذ الاتهامات شارعت في قضية الأولى و صدر حكم نهائي بمصادرة كل شركاتي وممتلكاتي 1000 مليار حتى منزلي العائلي تم مصادرته. ضف الى ذلك غرامة مالية بقيمة 40 مليار دينار. سيدي الرئيس 12 سنة سجن هذا المشروع طريق بين العلمة و جنجن داخل في 124 مشروع

القاضي : ما علاقتك بالسعيد بوتفليقة

حداد: سي سعيد تعرفت عليه في 2009 وهو صديقي حتى اليوم اللي دخلت فيه السجن

القاضي : هل طلبت منه التدخل لصالحك من خلال الاتصال به ؟

حداد: هذه المكالمة سبق و ان حوكمت عليها في قضية لوح و من معه في محكمة الجنايات و اخذت عليها البراءة

القاضي : طلبت منه التدخل من اجل الحصول على اي صفقة ؟

حداد: لا ابدا كانت هناك علاقة صداقة لم يطلب مني و لم اطلب منه انا انجزت مشروع المسجد الاعظم و مستشفى زرالدة و cic و عدة مشاريع سبق و ان تم نزعهم مني

القاضي : بصفتك رئيس مجمع utrhb ماعلاقتك ب63 شارع بيار شالون باريس.. المدعوة صبرينة امال بصفتها مستشارة عندك قامت بتوقيع عقد مع شركة علاقات امريكية معروفة بمحيطها بدونالد ترانب من اجل تخفيض العقوبات عنك بدفعها مبلغ 10 ملايير دج ما تفسيرك لذلك ؟

حداد : نهار سمعت دارولي قضية بلي انا نعرف امراة في شلغوم العيد و اعطاوني دراهم كي راحت قاضي التحقيق اعطلتني انتفاء وجه الدعوى

القاضي : هذه واقعة اخرى ..اجب على سؤالي

حداد : لم اعرف اي امراة و لم اطلب من اي شخص يدفع عليا ملي دخلت السجن ..وهذه المراة لم اعرفها و لا تربطني بها اي علاقة و لم اطلب التدخل لصالحي

القاضي : ماذا ترد على الرسالة التي ارسلها لك ابنك وردت بها ” مصطلح اللوبي” ؟

حداد : لم استلم اي رسالة انا ولادي استحفظت عليهم لم ادخلهم في اموري و تجارتي و ابني الصغير جاب الباك ب 16 معدل بعد خروجهم من مسكنهم انا ولادي في ثلاثة كلهم يدرسون في الجامعة و لم يتدخلو في افعالي طلبت منهم يقراو لا غير

القاضي : من هي راضية بوزيان ماعلاقتك بها ؟

حداد : علاقة تجارية

القاضي : حساب بنكي باسبانيا ماذ ترد بخصوص تحويل مبلغ 4.2 مليون دولار من طرف شركة سيبلدرو بيليرتي

حداد : طلبت من قاضي التحقيق لمنحي انابات قضائية قال لي على اسبوع امنح لك و لم يمنحني لكي اتطلع عليهم .. ليس لدي اي انابات و لم اطلع عليها في 2019 لما سالني قاضي التحقيق الغرفة الخامسة صرحت له بالحسابين الاول الحساب الشخصي و الثاني حساب الشركة و سالني على المبالغ و قلت له تواصل مع البنك و بعد مدة 3 ايام تم احالة الملف ..سيدي القاضي انا كنت مقيم بدولة انجليرا سنة 2009 حتى 2014 اليوم الذي نزع مني جواز السفر كان مدون فيه الاقامة و كنت اشتغل في دولة انجلترا و صرحت هذا امام كل قضاة التحقيق وسبق وان اشتغلت في عدة شركات و قدمت عدة خدمات و قمت باعمال تجارية تحصلت على في فوائدي بصفة عادية عن طريق الحسابات البنكية و خلصت عليها الضرائب و عندي حتى نيڨاتيف من دولة انجلترا

القاضي: بوزيان راضية هل تعد مسيرة لممتلكاتك باسبانيا حسابات البنكية بانجلترا ؟

حداد : هي مسيرة في حساب البنكي الشخصي واحد فقط

القاضي : هل قمت بتوقيع اعتراف بدين بقيمة مليون و 655 الف اورو مع هذه السيدة ؟

حداد : انا لم ارى الانابات القضائية اذ كاين عقد ممضي منقدرش نقولك مكاش حاجة صرات قبل 13 او 12 سنة و لكن كل معاملاتي كانت كلها بصفة شفافة و نقية

القاضي : هل استعنت بهذه المسماة بوزيان راضية من اجل تسجيل ممتلكات انت دفعت قيمتها باسمها ؟

حداد : لا ابدا سيدي الرايس

القاضي :بخصوص امتلاك لمرسيدس مايباخ بدولة اسبانيا سيارتين ماذا تقول ؟

حداد : انا معنديش هاذ النوع من السيارات و لم امتلك ابدا سيارات بدولة اسبانيا ..سيدي القاضي الانابات القضائية طلبتهم و لم اتحصل عليهم

القاضي : تحويلات بنكية طالت باسم ابنك حداد امين ماذا تقول؟

حداد : فتحت له حساب شخصي و طلب مني امنح له 500 اورو لتلبية احياجاته بين الاكل و غيرها و انا رفضت قتلو مكاش 500 اورو بزاف عليك كيما انت كيما الناس

القاضي : مشروع طريق رابط بين ميناء جنجن شركة ريديان مجمع ايطالي ..طريقة فوزكم بالمناقصة على اي اساس تم اختياركم؟

حداد : طريق السيار شرق غرب كانت فيه مناقصة دولية اشتركت فيه عدة شركات و دولة جزائرية مع دولة ايطالية مشاريع و تم منحهم لشركات ايطالية و اسبانية ،هاذ الشركات كانت معاهم شركات جزائرية ، مجمع عندو شخصية و سجل تجاري وفق القانون التجاري الشركة utrhb كانت تشتغل لديها عشر آلاف عامل وتعتبر اول شركة في الجزائر و الرابعة إفريقيا ، إدارة الشركة في الجزائر كانت من اول الشركات الكبرى في الجزائر بعد شركة كوسيدار

القاضي : على اي اساس تم التعاقد مع شركة مناولة تركية

حداد : هذه الصفقة التي تم امضائها بين للشركة الايطالية مع الشركة المناولة.. الوكالة الوطنية طلبت تسريع انجاز المشروع لانها ليس لديها دخل ..و الانجازات التي كلفت بها utrhb هي الاشغال الرئيسية كان التزفيت

القاضي : كانت هناك مراسلة تتعلق ب 163 الى 176 مليار و التحقيق توصل الى وجود خروقات و نسبة الاشغال 48 بالمئة ..نتيجة تؤدي الى تبديد اموال عمومية

حداد : سيدي الوكيل لازم يكون في علمكم تاريخ امضاء العقد انا كنت مقيم بدولة انجلترا في 2008 حتى 2015 و كنت نشتغل في التجارة

وكيل الجمهورية: هل تسمعني وضح لنا اجابتك قلت لك اجابتك غير واضحة

حداد : سيدي الرايس قاضي التحقيق لما وجه لي السؤال على هذ العقد و انا في 2010 كنت مقيم بدولة انجلترا و تحصلت على متاعبي بدولة انجلترا و دفعت الضرائب

القاضي : بخصوص مراسلة عثرت بمسكن سعيد بوتفليقة خاصة بك ماذا تقول ؟

حداد : هذه الوثيقة لم اطلع عليها،وماعطالي و ماعطيتلو كان صديق فقط لاغير