هكذا حاول رعية فرنسي السطو على محل مجوهرات مرتديا جلبابا في وهران

نطقت محكمة الجنايات الإبتدائية بمجلس قضاء وهران بحكم خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين إثنين متابعين في قضية تكوين جمعية أشرار، محاولة السرقة بالتعدد واستحضار مركبة. وهذا بعد التماسات النيابة العامة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا.

وحسبما جاء في سرد الوقائع أنه بتاريخ الـ 19 جوان 2019 تمكنت المصالح الأمنية لعين الترك من الإمساك بشخص كان يرتدي جلبابا و الذي ضبط بحوزته مسدس صاعق كهربائي إثر عملية ملاحقة لشخصين أحبط مواطنون محاولتهما لسرقة محل مجوهرات في حين استطاع الآخر الفرار على متن دراجة نارية.

الموقوف الأول من جنسية فرنسية

بعد اقتياد الموقوف الأول إلى مقر الأمن ومباشرة إجراءات التحقيق باستجوابه تبين أنه فرنسي الجنسية ويتعلق الأمر بالمدعو (ح. إسحاق جيمي) وبمعاينة هاتفه النقال اتضح أن به شريحة لشخص آخر الذي تم توقيفه وهو قريبه (ي عبدالقادر).

خلال مجريات التحقيق مع الموقوفين الإثنين صرح الأول أنه قدم برفقة صديقه “سليم” من فرنسا إلى وهران بتاريخ ال 14 جوان 2019. وأضاف أنه تنقل إلى مدينة عين الترك للإقامة لدى ابن عمه.

وكان صديقه هو من عرض عليه فكرة سرقة متجر مجوهرات مع ارتداء ملابس نسائية للتمويه ليقوما بشراء جلباب. فيما المتهم الآخر (ي عبد القادر) أنكر صلته مصرحا أنه تنقل إلى مطار وهران من أجل استقبال قريبه (ح إسحاق جيمي) وصديقه المدعو “سليم”، القادمين من فرنسا. وذلك قصد استضافهما بمقر سكناه بعين الترك. نافيا علمه بأمر السرقة ولا بمصدر المسدس الـكـهـربـائـي الصـاعـق ولا حتى بالزي النسائي، كون زوجته لا تلبس الجلباب. مضيفا أن الشريحة التي كانت بحوزة قريبه تخص زوجته. كما أن دراجته النارية اختفت ولم ويعثر لها على أثر. كاشفا أنه هرب إلى وهران قادما من فرنسا سنة كونه متابع قضائيا فيها.

يشار إلى أن التحريات بشأن الشخص الثالث الذي ورد اسمه على لسان المتهمين كانت نتيجتها سلبية. اذ لم يتم التوصل إلى تحديد هويته حتى على مستوى المطار لم يعثر على شخص بالهوية ذاتها في قائمة الداخلين أو الخارجين من الولاية.