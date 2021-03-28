هكذا حاول شرطي بالمطار الحرقة بقريبيه في رحلة سرية تورط فيها 13 متهما

عرضت محكمة الجنح بالدار البيضاء الأحد، قضية تضمنت وقائع خطيرة تعلقت بمحاولة مجموعة من الشباب” الحرقة” إلى الضفة الغربية.

الحراقة بلغ عددهم 13 متهما ، حضر منهم 11 طرفا للمحاكمة.

القضية كان بطلها شرطي بمطار هواري بومدين المدعو “م. ع”.

المتهم عرض ابني شقيقته “فاتح” و”فريد” لخطر الموت لأجل الابحار سرا إلى أوروبا مقابل مبلغ 90 مليون سنتيم.

غير أن رحلة العمر باءت بالفشل، بعدما احترق القارب في عرض البحر وعلى متنه المتهمون في قضية الحال.

المتهمون تم انقاذهم من قبل حرس السواحل في حدود الساعة الرابعة صباحا وهم يحتضرون الموت.

الشرطي المتهم تم توقيفه على مستوى حاجز أمني بحي زرهوني مختار بالعاصمة في حدود الساعة 00.30 ليلا.

وكان برفقة متهمين اثنين هما مهندسا الرحلة السرية ويتعلق الأمر بكل من “ب. س” و”ع. أمين”.

رجال الشرطة تمكنوا من ضبط مبلغ 200 اورو، و150دج.

وصرح المتهم الشرطي “عثمان” أن القضية انطلقت، بعدما عرض عليه ابني شقيقته مد يد العون لهما لأجل الهجرة بطريقة غير شرعية.

وقال المتهم أن ابني شقيقته، وبعد إلحاح منهما، تنقل إلى حي” صالومبي” أين لحقت مسامعه وجود مجموعة من الشباب بصدد “الحرقة” إلى الخارج.

وخلالها جرى الاتفاق مع المتهمين “ب. س” ع. أ “المشرفين على تنظيم الرحلات السرية لتهريب المهاجرين.

بحيث التقى بهما بحي” الباخرة المحطمة”ببرج الكيفان أين اتفقا معه على مبلغ 65 مليون سنتيم مقابل الرحلة لأجل ابني شقيقته” فاتح “و” فريد”.

فقام الشرطي بتسليم مبلغ 10 ملايين سنتيم للمتهمين منظما لرحلة ثم مبلغ 50 مليون سنتيم كشطر ثاني.

في حين بقي مبلغ 30 مليون في ذمته، رفض تسليمه للمتهمين إلى غاية الاطمئنان على ابني شقيقته.

غير أن المتهم الشرطي يقول انه وبعد مرور حوالي45 دقيقة من انطلاق القارب من السواحل الجزائرية.تلقى خبر انقلاب القارب ووشوكه على الغرق.

وقال أنه فرفض تسليم باقي لمبلغ للمتهمين وراح يطالب باسترجاع أمواله.

ليتفاجا المتهم، بصعود المتهمين معه في السيارة، ليسيروا بها تحت طائلة التهديد لأجل تسليمهما المبلغ المتبقي.

مواصلا المتهم انه شعر وقتها بالخوف خاصة وأن كلاهما كان يظهر عليهما انهما تحت تأثير المهلوسات.

فبقي المتهم الشرطي يترقب بلوغ مرافقيه حاجزا أمنيا للتبيلغ عنهما.

وهو ما حدث فعلا، بحيث وبعد وصول المتهمين حاجز خي الموز بالمحمدية في حدود الساعة منتصف الليل ونصف، أوقفتهم رجال الشرطة.

وخلالها قام بالتبليغ عن الحادثة فتم توقيفهما.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذاو500 الف دج في حق المتهمين الثلاث “ل. س” ،”ع. س” “د. ل”.

كما التمس عقوبة وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها200 ألف دينار في حق المتهم الشرطي”عثمان”.

فيما التمس تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا و200 الف دج في باقي المتهمين.