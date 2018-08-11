هكذا حاول مراهقان اختطاف طفلة بالوادي

أقدم مراهقان على محاولة إختطاف طفلة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات بحي القريب من السوق الأسبوعي بقمار .

الحادثة أحدثت هلع وسط الأولياء خاصة أنها لم تعد الجريمة الأولى من نوعها بولاية الوادي.

وحسب ما رواه والد الطفلة في اتصال هاتفي للنهار، فإن المراهقان كانا يجلسان أمام مدخل المنزل كالعادة.

أين اقترب منهما أحدهما يلبس قميص أحمر وسروال ازرق،وقام باستدراج الطفلة بالكلام وطلب منها اللحاق به من أجل شراء الحلوة .

بينما كان رفيقه يؤمن له الشارع وهو ما أدى بالطفلة الى تتبعه لأنه أوهمها بأنه صديق الأب .

في حين لاحظ مرافقه مرور أحد النسوة بالشارع مما أدى الى تقديم إشارة لمرافقه، ما جعله يترك الطفلة و الهروب إلى وجه أخرى.

وبعد عودة الوالد من السوق أبلغته الزوجة والطفلة بما جرى ، وهو ما أكدته الجارة التي قدمت الأوصاف الشاب وتفاصيل الحادث .

وبعد خروج الوالد والتحقيق مع أصحاب المحلات القريبة وإعطاء الأوصاف ، تم التعرف عليه لأنه تم رؤيته يتجول بالحي.

وعلى إثر ذلك تم تبليغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية.

وتم توقيف الشاب الذي يبلغ من العمر 17 سنة،وجاري البحث على مرافقه .