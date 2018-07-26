عاجل

هكذا حرضت إمرأة أشقائها على قتل زوجها بعد خروجه من السجن بوهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
هكذا حرضت إمرأة أشقائها على قتل زوجها بعد خروجه من السجن بوهران
بقلم سواق كريمة/ع.بن قويدر

اهتزت ولاية وهران على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض وسط أحد العائلات.

الجريمة تعود حيثياتها لنهار أمس أين قام أشخاص بالاجهاز على زوج شقيقتهم.
بينما تنقل للحديث إليها بمنطقة قديل في وهران عقب خروجه من السجن واستنفاذ عقوبته بسبب اقدامه على ضربها.
لتقوم هذه الأخيرة بالاتصال باشقاءها الذين دخلوا في مشادات معه اقدم أحدهما على توجيه له طعنات بالسلاح الأبيض.
لقي حتفه على اثرها بمستشفى اول نوفمبر الجامعي.
فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحرياتها أين تم توقيف المتورطين وشقيقتهم للتحقيق معهم حول ملابسات الجريمة.
المرتكبة في حق الضحية البالغ من العمر 56 سنة


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital