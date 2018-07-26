هكذا حرضت إمرأة أشقائها على قتل زوجها بعد خروجه من السجن بوهران

اهتزت ولاية وهران على وقع جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض وسط أحد العائلات.

الجريمة تعود حيثياتها لنهار أمس أين قام أشخاص بالاجهاز على زوج شقيقتهم.

بينما تنقل للحديث إليها بمنطقة قديل في وهران عقب خروجه من السجن واستنفاذ عقوبته بسبب اقدامه على ضربها.

لتقوم هذه الأخيرة بالاتصال باشقاءها الذين دخلوا في مشادات معه اقدم أحدهما على توجيه له طعنات بالسلاح الأبيض.

لقي حتفه على اثرها بمستشفى اول نوفمبر الجامعي.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحرياتها أين تم توقيف المتورطين وشقيقتهم للتحقيق معهم حول ملابسات الجريمة.

المرتكبة في حق الضحية البالغ من العمر 56 سنة