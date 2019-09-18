هكذا حرم حداد الإتحاد من منحة 10 ملايير سنتيم !

علمت النهار من مصادرها الخاصة أن شركة كيا kia للسيارات رفضت منح مبلغ 10 ملايير سنتيم لإدارة إتحاد العاصمة.

وذلك بحجة أن مالك أغلبية أسهم النادي العاصمي علي حداد قد إستفاد من هذا المبلغ سابقا بإستغلاله لعدد معتبر من السيارات لصالح شركة utrhb وهو الأمر الذي لم يعجب محبي الفريق خاصة وأن المبلغ المذكور كان كفيلا بتسديد أجور اللاعبين العالقة منذ أشهر كما علمت النهار أيضا أن شركة إتحاد العاصمة يدين بمبلغ يتجاوز 200 مليار سنتيم لشركة utrhb ووقت الجزائر التي لم تدفع مبالغ الإشهار منذ توقيع العقد سنة 2011