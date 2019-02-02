هكذا حرم “فينرباتشي” سليماني من اللعب مع “ماندي”!

إعترف “سميح أوزسو” نائب رئيس نادي “فينرباتشي”، بأن الدولي الجزائري، “إسلام سليماني” كان على بعد خُطوات من “ريال بيتيس” الإسباني.

وصرّح قائلا :”لقد كان راغبا في تغيير الأجواء، ولم نكن مُعارضين لرحيله، وتفاوضنا بصفة رسمية مع ريال بيتيس، دون جدوى”.

وأردف :”لم نوافق على الصفقة لأنها لم تكن تُساعدنا من الناحية المادية، ولم نكن مُستعدين للتوقيع لمجرد التوقيع لإرضاء اللاعب”.

وتُوضح خرجة الرجل القوي في “الكناري”، لتكشف بأن “سوبر سليم” ضيع فُرصة النشاط مع مُواطنه، عيسى ماندي في إقليم “الأندلس”.