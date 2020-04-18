هكذا حرم هالاند يوسف عطال من الإنتقال إلى البي اس جي!

اكد الصحفي الفرنسي “لويك تانزي” بقناة RMC، أن اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند حرم بطريقة غير مباشرة اللاعب الجزائري يوف عطال من الإنتقال إلى فريق باريس سان جيرمان.

وأكد الصحفي الفرنسي أن يوسف عطال كان في مخططات المدرب الألماني توماس توخيل من أجل تدعيم دفاع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خصوصا أن توخيل كان يفكر في بناء خطته على سوف عطال بإعتماده على ثلاث لاعبين في محور الدفاع عوضا عن لاعبين فقط، في حين سيكون عطال اللاعب الثالث الذي يشارك في الدفاع والعدوم في نفس الوقت.

وجرب المدرب الألماني هذه الخطة خلال مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إطار ذهاب الدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال اوروبا، إلا أن تلك الخطة سهلت مهمة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي صال وجال في دفاع باريس سان جيرمان اين تمكن من تسجيل ثنائية ، وهو ما جعل المدرب الألماني يستغني عن خطة ثلاثة لاعبين في محور الدفاع.