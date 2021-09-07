هكذا حضّر بلماضي تشكيلته في آخر تدريب قبل مُلاقاة بوركينافاسو

كشف الموقع الرسمي للفاف، عن تفاصيل العمل الذي قام به الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال الحصة التدريبية الأولى والأخيرة لمُحاربيه، قبل قمة سهرة اليوم الثلاثاء في مراكش، أمام بوركينافاسو في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعمل الرجل الأول في الخضر، على تحفيز لاعبيه قبل إنطلاق التدريب، وذلك قبل الإنطلاق في الإحماءات بواسطة الكرة لمدة عشرين دقيقة كاملة، ليقوم بعدها المُساعدان سارج رومانو وعمارة مرواني بإخضاع الخضر لتمارين بدنية.

وعاد بعدها “الكوتش جمال”، لتسيير الأمور، من خلال وضعه لرسمه التكتيكي الذي سيعتمد عليه بشكل رسمي في المُباراة، في مربع فقط في وسط الميدان، ومواجهة عشرة لاعبين ضد عشرة دون حُراس، لينتقل بعدها لإستعمال نصف الميدان ولكن بتواجد الحراس هذه المرة.

وختم التدريب بتمرين التسديد نحو المرمى، بعد عرضيات من الأظهرة.