هكذا حقق عناصر الحماية المدنية حلم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة المصادف لـ 03 من شهر ديسمبر. حقق عناصر الحماية المدنية لولاية المدية حلم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتمت المبادرة من تنظيم رئيس جمعية الشهيد بن هبة الخيرية خلخال دحو. بالتنسيق مع قائد وحدة الحماية المدنية لدائرة المحمدية مهناوي قادة.

يوسف، ياسين عبد الرحمان، وعبد الكريم، أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتمون اليوم لوحدة الحماية المدنية لدائرة المحمدية ليوم واحد. كل حسب رتبته.

كما شارك الأطفال الثلاثة في عدة عمليات منها إخماد حريق وتحسيس المواطنين حول مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام. وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما يحشد اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الدعم بشأن قضايا حرجة بمجال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة.

بالإضافة إلى ذلك، استرعاء الانتباه إلى فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع.

وهناك دعوة موجهة إلى هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص. من أجل تقديم الدعم لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال التعاون مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بغية تنظيم فعاليات وأنشطة بهذا الشأن.

وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. التي اعتمدت في العام 2006. قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من أطر الأعمال الدولية. من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل الإنساني. والخطة الحضرية الجديدة، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.