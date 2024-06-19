هكذا حوّلت عصابة محلا تجاري إلى مستودع لتخزين ” الزطلة” ببراقي

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، محاكمة جماعة اجرامية منظمة مختصة في ترويج ونقل وتخزين المخدرات من نوع ” القنب الهندي ” التي كانت تستغل إحدى المحلات التجارية الشاغرة، لاخفاء الممنوعات، لمالكه المتهم الرئيسي المدعو ” ع.م. خالد “.

بحيث كللت عملية ايقاف المتهمين ويتعلق الأمر بالمسمى “ع. م خالد”،” د. صالح رشيد” المكنى “أنور”،” ع. م. ع. الدين، “ب. ع. فيصل”، بحجز قرابة 7 كلغ من مخدر ” القنب الهندي ” منها 1.5 بداخل المحل.

وتم متابعة المتهمين الموقوفين في اطار التحقيق الى جانب المتهم الفار “غ. كمال”، بجناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة،وجناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، وجنحة حيازة سلاح ابيض محضور دون سبب شرعي.

حيث أن وقائع القضية تتلخص في أنه إستغلالا للمعلومات الواردة إلى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة براقي، عن قيام المدعو ” ع.م. خالد ” بترويج وتخزين المخدرات على مستوى مدينة براقي.

وبعد عملية ترصد تم تحديد مكان تخزينه للمخدرات و ذلك باحدى المحلات الشاغرة الواقعة بحي 20 مسكن ببراقي المستغل طرف المدعو ” د. صالح” بطريقة غير شرعية.

وبتاريخ 8 أكتوبر 2016، وبعد عملية ترصد و مراقبة قرب المكان عاينت عناصر الشرطة قدوم مركبة من نوع “سيترواين بيرلنقو” على متنها شخصين ثم التحق بهما “د. صالح”، بعد تبادلهم الأطراف الحديث قام سائق المركبة ” د. صالح” و “ع. م خالد بالولوج الى المحل ثم الخروج منه، وكان صاحب المركبة ‘ب. رشيد” ، حاملا لكيس بلاستيكي اسود و بعدها ركب “ع.م. خالد” و “ب. رشيد”، المكنى “أنور”، على متن المركبة من نوع

وفي تلك الاثناء قامت مصالح الأمن بالتدخل و توقيف الاشخاص الأربعة بالرغم من إبدائهم

بالرغم من إبدائه المقاومة، أين كللت العملية بحجز 1.5 كلغ من المخدرات و شفرتي حلاقة بهما اثار المخدرات.

بعدها تم تفتيش المحل الشاعر اين ضبطت كمية من المخدرات بوزن 5.540 كلغ من المخدرات ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

بسماع “عبد المومن .خ” اقر بواقعة ضبط بداخل المستودع كمية من المخدرات التي أخفاها هناك لفائدة المدعو” ب.ع فيصل”، للتكفل بايصالها له عند مطالبته بذلك.

كما أكد بأنه بنفس اليوم سلمه كمية من المخدرات مقدرة ب 4.5 كلغ ، وأنه متعوّد على القيام بهذا النشاط منذ حوالي سنة مقابل عمولة يتلقاها من عنده.

كما اضاف المشتبه فيه انه تنقل الى المحل. المحل بنية اخذ كمية من المخدرات لتسليمها لنفس الشخص “فيصل” اما السكين بحوزته فهو خاص به .

اوضح بانه يتلقى المخدرات من “بن.ع.فيصل” و التي يستحضرها الذي ضبط على متن سيارته من نوع كونفو ليتولى شخصيا اخفائها بالمحل وتمكينه منه عند مطالبته بذلك.

و أضاف ان الدفتر الذي ضبط بحوزته ملك له و به عدة اسماء لعدة اشخاص منهم المكنى “أنور ” “ب.رشيد” و المكني “سليم البوشي”، و ان المبالغ مالية التي يدينون له بها كما أكد معرفته للمكني كمالو المتواجد حاليا بالمملكة المغربية كونه محل بحث من العدالة و انه متعود على الاتصال به كما انه متعود على السفر الى المدن الغربية وخاصة مدينة وهران كما هو الشأن بالسبة للمتهم “ب. رشيد” .

بسماع “د.صالح” صرح انه تم توقيفه بتاريخ 08/10/2016 نزل من مسكنه بعد ان اتصل به “عبد المومن.خ “،و الذي وجده رفقة الشخصين الآخرين و دخل مباشرة الى المحل رفقة “خالد”، و”رشيد”، اين منح الأول كيس من المخدرات.

و بتاريخ 07/10/2016 اخبره عبد المومن خالد باحضاره لكمية 16 كلغ من المخدرات و التي انزلها معه من على متن سيارة بيرلنقو و ادخالها إلى المحل .

كما أن “عبد المومن ” تمكن من بيع 3 كلغ بتلك الليلة، و في صبيحة اليوم الموالي بأنه متعود على اخفاء المخدرات بذات المحل لفائدة المتهم كما أن “ب. رشيد” المكنى ” انور” متعود على التمول بالمخدرات.

في حين اعترف المشتبه فيه “ب.ع.فيصل ” عند الحضور الأول و الذي أنكر الوقائع المنسوبة اليه مصرحا انه يقطن بحي الدربوز براقي و انه سمع بالمسمى ” عبد المومن .خ” المكنى “شقلالة”، ببيعه المخدرات و حضرت عناصر الشرطة الى مسكنه بتاريخ 11/10/2016 اين قاموا بتفتيشه و عثروا على سجارتين من المخدرات و التي اشترهما من عند جاره المسمى “رمزي الدودة”، و انه يستهلك المخدرات منذ حوالي 10 سنوات.

ياسمينة دهيمي