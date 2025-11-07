هكذا خاطب وزير الداخلية مير رنّ هاتفه خلا مراسم تنصيب والي تيبازة الجديدة

أثار رنين هاتف خلال مراسم تنصيب الوالي الجديد لتيبازة غضب وانفعال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود.

وخلال إلقاء سعيد سعيود لكلمته خلال مراسم التنصيب دخل في حالة انفعال بعد رنين هاتف رئيس إحدى بلديات ولاية تيبازة أثناء.

وعلى إثر ذلك خاطب سعيود المسؤول المحلي قائلا: إنه يمكنك مغادرة القاعة إذا لم يكن اخطابي يهمك “.. “وبإمكانك مغادرة القاعة ومواصلة الحديث في هاتفك “. ثم يواصل وزير الداخلية كلمته أمام الإطارات والمنتخبين الحاضرين.

وتابع الوزير قوله أنه متعب ومرهق نتيجة تنقله المتواصل عبر عدد من الولايات خلال الأيام الأخيرة للإشراف على مراسم تنصيب الولاة الجدد في إطار الحركة التي أقرّها رئيس الجمهورية.

وللإشارة تم تعيين محمد أمين بن شاولية الذي تم تعيينه خلفا لعلي مولاي في الحركة الاخيرة للولاة والولاة المنتدبين التي أقرها رئيس الجمهورية.