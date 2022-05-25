هكذا خططت إيطاليا لاستقبال الرئيس تبون

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا ابتداء من اليوم 25 ماي. حتى 27 ماي، أمرت السلطات الإيطالية بإغلاق حركة المرور في منطقة بيازا فينيزيا وكويرينال.

وحسب الاعلام الإيطالي، تم التخطيط لإغلاق حركة المرور والطرق الالتفافية للعديد من خطوط الحافلات. مع منع مواقف السيارات في منطقتي Piazza Venezia و Quirinale.

وتم أيضا حظر وقوف السيارات في ساحة سانت أندريا ديلا فالي وفي مارسالا. بين شارع ديل كاسترو بريتوريو والشارع رقم 104.

وسيتم غدا الخميس إغلاق مؤقت لحركة المرور، عند مرور الموكب الرئاسي، بدءًا من حوالي الساعة 11.00. وتحويل خطوط العديد من الحافلات.

وسيشرف المغني فرانشيسكو على الحفلة الموسيقية التي ستقام في Salone dei Corazzieri في Palazzo del Quirinale في روما. حيث سيكون الشاب البالغ من العمر 33 عاما بطل العرض الموسيقي. خلال اللقاء بين رئيس الدولة الإيطالي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيكون رئيس الجمهورية الايطالي، سيرجيو ماتاريلا ، في بومبي يوم الجمعة 27 ماي. حيث سيزور رئيس الدولة الايطالي بعد الظهر برفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحفريات الأثرية.

لكن في الصباح ، سيستقبل ماتاريلا رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في فيلا روزبيري في نابولي.

في نهاية الجولة إلى الحفريات في بومبي، سيقام الحفل الختامي للزيارة، مع الأناشيد الوطنية والتكريم العسكري، في مطار كابوديتشينو العسكري.

طالع أيضا:

إيطاليا تخصص مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة الطائرة الرئاسية ترحيبًا برئيس الجمهورية