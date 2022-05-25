هكذا خططت إيطاليا لاستقبال الرئيس تبون
بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا ابتداء من اليوم 25 ماي. حتى 27 ماي، أمرت السلطات الإيطالية بإغلاق حركة المرور في منطقة بيازا فينيزيا وكويرينال.
وحسب الاعلام الإيطالي، تم التخطيط لإغلاق حركة المرور والطرق الالتفافية للعديد من خطوط الحافلات. مع منع مواقف السيارات في منطقتي Piazza Venezia و Quirinale.
وتم أيضا حظر وقوف السيارات في ساحة سانت أندريا ديلا فالي وفي مارسالا. بين شارع ديل كاسترو بريتوريو والشارع رقم 104.
وسيتم غدا الخميس إغلاق مؤقت لحركة المرور، عند مرور الموكب الرئاسي، بدءًا من حوالي الساعة 11.00. وتحويل خطوط العديد من الحافلات.
وسيشرف المغني فرانشيسكو على الحفلة الموسيقية التي ستقام في Salone dei Corazzieri في Palazzo del Quirinale في روما. حيث سيكون الشاب البالغ من العمر 33 عاما بطل العرض الموسيقي. خلال اللقاء بين رئيس الدولة الإيطالي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما سيكون رئيس الجمهورية الايطالي، سيرجيو ماتاريلا ، في بومبي يوم الجمعة 27 ماي. حيث سيزور رئيس الدولة الايطالي بعد الظهر برفقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحفريات الأثرية.
لكن في الصباح ، سيستقبل ماتاريلا رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في فيلا روزبيري في نابولي.
في نهاية الجولة إلى الحفريات في بومبي، سيقام الحفل الختامي للزيارة، مع الأناشيد الوطنية والتكريم العسكري، في مطار كابوديتشينو العسكري.
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إيطاليا تخصص مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة الطائرة الرئاسية ترحيبًا برئيس الجمهورية
خصصت إيطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة الطائرة الرئاسية ترحيبًا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي حل بالأراضي الإيطالية ظهر اليوم الأربعاء.
وقد صل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى إيطاليا، حيث حطت الطائرة الرئاسية بمطار روما الدولي. فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي.
وغادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أرض الوطن. متوجها إلى إيطاليا في زيارة عمل تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
وكان في توديع رئيس الجمهورية كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في عديد المجالات.
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الرئيس تبون يشرع في زيارة لإيطاليا بدءا من الغد
يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا،
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الزيارة تكتسي أهمية خاصة،في تمتين أواصرالصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية،في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.