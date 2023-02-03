هكذا خططت شاكيرا لاكتشاف خيانة جيرارد بيكيه

بعد أن كانا زوجين نجميين في برشلونة لسنوات، انفصلت النجمة العالمية شاكيرا وزوجها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه. حيث اكتشفت خدع زوجها بفضل محقق خاص في عام 2022.

لا يزال انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه موضوعًا شائعًا بشكل خاص للصحافة، بعد حوالي اثني عشر عامًا معًا. من خلال الأغنية والمنشورات المتداخلة، هاجم لاعب كرة القدم السابق والفنانة العالمية بعضهما البعض على الهواء مباشرة وفي الأماكن العامة.

بعد أن بدأ جيرارد بيكيه علاقة مع عارضة الأزياء كلارا شيا، تتغذى الصحف والمواقع الإسبانية والعالمية. على تقلبات وتحولات المعركة بين النجمين.

وبحسب معلومات من برنامج كواترو اكتشفت شاكيرا خداع زوجها السابق بعد أن لجأت إلى خدمات محقق خاص.

في كثير من الأحيان أثناء تنقلها من أجل مسيرتها الغنائية. تمكنت شاكيرا منذ فترة طويلة من التوفيق بين الجدول المزدحم للغاية لجيرارد بيكيه كلاعب في برشلونة ومدير شركة كوزموس. لكن في جانفي 2022 ، بدأت الفنانة تساورها شكوك جدية بشأن ولاء زوجها.

بعد اكتشاف علبة مربى في الثلاجة بمنزلهما، علما أنه لا أحد يستهلكها من أفراد الأسرة. بدأت شاكيرا في القلق بشأن الغياب الطويل لجيرارد بيكيه.

بعد غياب طويل آخر بلغت مدته 17 يومًا، استأجرت الكولومبية محققًا لمتابعته أثناء سفرها في الولايات المتحدة. لذلك تجسس المحقق على تحركات نجم برشلونة والتقط عدة صور له مع كلارا شيا.

عند عودتها من الرحلة، واكتشاف الصور، كانت شاكيرا قد عرضت على جيرارد بيكيه متابعة علاج الزوجين. لكن لاعب كرة القدم رفض طلبها وتسوية النزاع معها. حيث تسارعت وتيرة انفصال الزوجين وظهرت الآن تسوية حسابات بين النجمين.