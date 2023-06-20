هكذا خطط مضيف طيران وصديقه “كاكي” لإطلاق فيلم وثائقي تحريضي على “فايسبوك”
تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء قريبا، ملف جماعة تنتمي الى الحركة الإرهابية “رشاد” تضم 12 متهما. من بينهم واحد موقوف بالسجن ويتعلق الامر بالمدعو ” ص.ع.الكريم”. المكنى ” كاكي” مسبوق قضائيا خلال فترة الحراك الشعبي، الذي تبين بأنه يتواصل مع مؤسسي حركة رشاد يتقدم ” محمد زيطوط ” المتواجد في حالة فرار.
وتم التوصل الى المتهم من خلال رصد عدة حسابات إلكترونية تحمل اسماء مستعارة. تعرض منشورات تحريضية، افكار هدامة، تخص الارهابين الفارين ” أمير ديزاد ” و : مناصري منار”.
كما تورط في ذات القضية مضيف طائرة بمطار هواري بومدين، وصحفي بقناة وطنية الذين كانوا بصدد الترويج لفيلم وثائقي. بعنوان ” الانقالابات العسكرية في الدول العربية”.
حيثيات الوقائع..
الوقائع انطلقت بعد ورود معلومات إلى فصيلة الابحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مفادها أن المسماة ” م.م”. الناشطة بالخارج ضمن المنظمة الإرهابية ” رشاد”، اجرت عدة اتصالات هاتفية مع اشخاص مقيمين بالجزائر.
كما بينت التحريات وجود حسابين على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” الأول يحمل اسم مستعار nacer.see. والثاني ” nacer .hm” ، االمسجل باسم. ح.ن .الدين” المقيم بالدار البيضاء، مضيف بطائرة الخطوط الجوية “طاسيلي”. الذي تبين بأنه يقوم بتوزيع منشورات تحريضية خاصة بالارهابية ” منار منصوري”.
وفي نفس القضية تم رصد حساب آخر باسم ” zaki ayat” بعد تفحصه حسابه فايسبوك. تبين أنه يقوم بتوزيع منشورات تحريضية على غرار منشورات العنصر الهدام ” أمير ديزاد”.
وفي حساب ثالث تم التوصل اليه الذي يحمل اسم مستعار ” عبد الحميد بن حاج”. تبين أنه مسجل باسم ” ص.عبد الكريم” المدعو ” كاكي” هذا الاخير يعتبر من الاتباع المقربين لقيادي الحزب المنحل fis.
كما تضمنت المعلومات الواردة أن علي بن حاج عازم على انجاز فيلم وثائقي بعنوان ” الانقلابات العسكرية في الدول العربية” مستعينا بالمكنى ” كاكي” من أجل تحضير هذا الفيلم عن طريق فيديوهات لأجل تناول قضايا أمنية، سياسية اجتماعية مسجلة على الساحة الوطنية والدولية، وهذا بالتنسيق مع صحفي سابق في قناة وطنية ” ع.م ش”، من أجل إتمام عملية الاخراج. ثم ترويجها من طرف المسمى ” ص.ع.الكريم” على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحة اسمها ” اسلاميون 21″.
واستمرار للتحقيق تم التوصل أن صاحب الحساب المسمى ” زكي أيات” عضو بحركة رشاد الإرهابية، يقوم باعادة نشر المنشورات الخاصة بكل من المسمى ” أمير ديزاد “،” مراد طهراوي”، واخرى تخص ” محمد زيطوط”، مؤسس حركة رشاد.