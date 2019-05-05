هكذا خطف نجم “ليفربول” فيلا فاخرة من “محرز”

كشف “أليكس أوكسلايد تشيمبلاين” نجم نادي “ليفربول”، بأنه كان يواجه مُنافسة شرسة من الدولي الجزائري، “رياض محرز”، لشراء مسكن فاخر.

وأوضح صاحب الـ25 عاما، بأنه كان بصدد تفقد أن الفيلات الرائعة بالضواحي الراقية لمدينة “مانشستر”، ليكتشف بأن اليساري يُنافسه عليها.

وقال لجريدة “التليغراف” :”لقد كان المُكلف بالبيع يقودنا في جولة للفيلا، وكشف لنا وصول رياض محرز لتفقدها في نفس اليوم”.

وأردف :”لقد أصابني ذلك الخبر بالقلق، لأن رياض وقع خلال تلك الفترة مع السيتي، لأني رفضت تضييع هذا السكن لصالحه”.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، بان “الفيلا” المُتطرق لها فخمة لأبعد الحدود، ولا تقل قيمة كرائها عن 15 ألف باوند شهريا.