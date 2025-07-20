هكذا خطّطت عصابة للتحايل على سيدة وإيهامها بشراء شقة بالمزاد العلني وسلبها أموالها بالشراقة

فتحت محكمة الشراقة اليوم الأحد، ملفا قضائيا يحمل تهم ثقيلة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة. النصب والاحتيال، التزوير و استعمال المزور،و انتحال صفة عسكرية. واخرى مدنية لمهنة منظمة قانونيا، تورط فيه 8 أشخاص سبق محاكمتهم سابقا.

فيما يحاكم آخر عنصر فيها ويتعلق الأمر بالمدعو “ص.هيثم” الذي تم توقيفه بناءا على أمر بالقبض على خلفية مشاركته ضمن العصابة. في حبك مخطط نصب واحتيال على سيدة تنحدر من بوسعادة. وإيهامها بشراء شقة بموجب إجراء البيع بالمزاد العلني من محكمة الشراقة. بعد انتحال هويات منها هوية وكيل جمهورية وأخرى صفة “رائد” بالجيش وسلبها 65 مليون سنتيم.

وقائع القضية

وقائع قضية الحال تعود لشهر افريل 2024 ، وعلى إثر شكوى تقدمت بها سيدة تدعو “ق.اشواق” تنحدر من ولاية بوسعادة المنتدبة. تفيد أنها تنقلت في إطار زيارة عائلية لبيت خالها بالعاصمة، وهناك وخلال جولة بنادي الجيش بزرالدة رفقة قريبها. قام هذا الأخير ويتعلق الأمر بالمدعو “ا.وليد” بإيهامها بوجود شقق للبيع بزرالدة. وعرض عليها المساعدة لشراء شقة، ليقوم بعدها بتعريفها على أحد الأشخاص الذي إدعى أنه” رائد” بالجيش ويستطيع مساعدها في ذلك.

هذا الأخير الذي تواصل معها وعرض عليها المساعدة على أساس وجود شقق محجوزة ومعروضة للبيع بالمزاد العلني بمحكمة الشراقة. وطلب منها دفع مبالغ مالية تسبيقة على فترات إلى ان بلغت القيمة 65 مليون سنتيم على أساس دفع مصاريف الموثق ومصاريف إضافية. كما أكدت هاته الأخيرة أن المتهم الرئيسي قام بتعريفها على أشخاص آخرين منهم من هاتفها و قدم نفسه على أساس وكيل جمهورية، وأضافت أن المتهم الرئيسي تنقل معها إلى محكمة الشراقة أين ساعدها في استخراج استمارات خاصة بالدخول في المزاد العلني، إلى أن اكتشفت أنها ضحية نصب واحتيال وراحت ضحية مخطط محكم تم حبكه ضدها لسلبها أموالها.

وعليه تم توقيف كل الأطراف المشاركة في عملية النصب ويتعلق الامر ب 8 اشخاص، حيث تمت متابعة الجميع وإدانتهم باحكام تتراوح بين عامين و 5 سنوات حبسا نافذا. فيما ادين المتهم الحالي “ص.هيثم” غيابيا بـ 7 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.

المتهم الشاب المدعو “ص. هيثم” مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده،وأنكر خلال محاكمته كل ما نسب إليه غير أن المحكمة واجهته بنسخ من أحكام قضائية قام بإرسالها عبر تطبيق الواتساب للضحية. غير أن المتهم انكر ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أن القضية ملفقة من المتهم الرئيسي المدعو” ا.وليد” بسبب خلافات بينهما وأن لا علاقة له بالملف.

من جهته دفاعه نوه أنه وبعد الاطلاع على الملف فإن الملف جاء خال من اي دليل ولا حتى تصريح من باقي المتهمين ضد موكله سوى المتهم الرئيسي المدعو”ا.وليد” وأكد أن تصريح متهم على متهم لا يؤخذ به كدليل إدانة.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد المتهم المعارض مع تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.