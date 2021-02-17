هكذا خطّطنا لتحويل الحراك إلى عصيان ثم “جهاد مسلح”!

الإرهابي أحسن رزقان المدعو “أبو الدحداح” يدلي باعترافات مثيرة

تواصلت مع عناصر من حركة “رشاد” و”أمير دي زاد” ورضا بوذراع واتفقنا على كل شيء

كشف الإرهابي أحسن رزقان المدعو “أبو الدحداح“، الذي تمّ توقيفه منذ أشهر قليلة، خلال عملية عسكرية في جبال “العنصر” بإقليم ولاية جيجل، ليلة أمس، عن اعترافات خطيرة، حول مخططات الجماعات الإرهابية لاستغلال الحراك الشعبي وتحويله عن سلميته، بالتواطؤ مع معارضين وهاربين في الخارج.

وحسب ما أدلى به “أبو الدحداح”، مساء أمس، وبثّته عدة قنوات تلفزيونية، من اعترافات مصوّرة، فإن بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة في بعض الولايات الشمالية للوطن، إلى جانب جماعات أخرى تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، كانت بصدد التنسيق والعمل على ربط اتصالات بمعارضين وفارين في الخارج، من أجل العمل على إسقاط النظام.

وقال “أبو الدحداح” إنه أشرف شخصيا على فتح عدة صفحات وحسابات على “الفايسبوك”، “تويتر”، “تلغرام”، و”اليوتيوب”، بعدة أسماء متعددة ومتنوعة، بعض باسم “الحراك الشعبي” من أجل العمل على تحريض الشعب على العودة إلى الشارع والانزلاق نحو العنف هذه المرة.

وأضاف الإرهابي الذي التحق بمعاقل الإرهاب منذ عام 1994، أنه استعمل بعض تلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع بعض النشطاء في الخارج، مثل رضا بوذراع، وأمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زاد”، إلى جانب بعض عناصر حركة ‪”رشاد‪”.

وكان من جملة ما قاله الإرهابي “أبو الدحداح” بالصورة والصوت، هو أنه كان يرغب مثله مثل قادته في التنظيم الإرهابي، نقل الفكر الجهادي والعمل المسلح من الجبال نحو الشوارع، عبر إقناع شباب الحراك على العنف والعمل المسلح.

ولتحقيق ذلك الهدف، يقول “أبو الدحداح”، كانت الخطة تعتمد على استغلال عدة عناصر في الخارج، أمثال مراد دهينة، و”أمير دي زاد”، ومحمد زيطوط، من أجل الترويج لجدوى العمل المسلح واستعمال العنف، لإسقاط النظام.

وقال “أبو الدحداح”:”اتفقنا معهم على إسقاط النظام، كما اتفقنا على تحريض الحراك ضدّ السلمية والتوجه نحو الراديكالية، وتعهدنا بدعمهم بالسلاح إن تحوّلت الأمور إلى ثورة مسلحة”.

وأضاف صاحب الاعترافات بالقول:”كنا نريد اختراقهم لتحويل الحراك من سلميته إلى الجهاد.. وكنا نخطّط لبدء العصيان المدني، تماما مثل ما حدث في سوريا واليمن وليبيا”.

ويواصل المتحدث اعترافاته فيقول:”في بداية الحراك، فتحت صفحة على تويتر وأخرى على تلغرام.. وكان بعض الناشطين في الخارج من متابعيّ، مثل رضا بوذراع، الذي تابعني منذ الأسبوع الأول عبر حساب على تويتر”.

وبشأن العمل التحريضي عبر “الفايسبوك”، فقد قال الإرهابي “أبو الدحداح”، إنه فتح عدة حسابات، “استعملت بعضها في التواصل مع عدة عناصر، منهم أمير دي زاد وأعضاء من حركة رشاد”.

وبالنسبة لنشاطه على “اليوتيوب”، قال الإرهابي “أبو الدحداح”، إنه فتح عدة قنوات، واحدة باسم قناة “الحراك”، وثانية وثالثة باسمي “الناشر” و”الونشريس”، كما تم تكليف إرهابيين آخرين بنفس المهمة، منهم الإرهابي “أبو عبد الله” و”أبو موسى”، الذي فتح قناة باسم “السراج الوهاج”.

يذكر أن العملية العسكرية التي انتهت بتوقيف “أبو الدحداح”، أفضت إلى حجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة “الأورو”، كشفت التحقيقات أنه تمّ جلبها من طرف إرهابيين من منطقة الساحل، وتحديدا شمال مالي، حيث اتضح أن تلك الأموال، هي جزء من أموال الفدية التي دفعها الفرنسيون مقابل إطلاق سراح رعية فرنسية وآخرين إيطاليين، فيما تم على المقابل، الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ إرهابي في شمال مالي.

كما تبين من خلال التحقيقات، أن جزءًا كبيرا من قيمة تلك الفدية تمّ تخصيصه لبعث النشاط الإرهابي في الجزائر.

للإشارة، فإن عدة أعضاء من حركة “رشاد”، كانوا ينشطون في إطار منظمة “الكرامة” التي كانت تنشط تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، وكان يقودها ويموّلها قطريون، قبل أن تقوم السلطات السويسرية بحظرها، بناءً على تقارير أمنية، بعد ورود اسم رئيس المنظمة، وهو رجل أعمال قطري، ضمن اللائحة الأممية السوداء لداعمي ومموّلي الإرهاب.