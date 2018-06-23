هكذا خففت جدة من ضغط حفيدها أكرم أيام البكالوريا !

يحظى تلاميذ البكالوريا برعاية أوليائهم بمعاملة استثنائية من أجل تشجيعهم للظفر بهذا الامتحان المصيري.

وأكرم كغيره من التلاميذ الذين حظو برعاية خاصة هذه الأيام من طرف عائلته خاصة جدته

التي تستقبله استقبال مميزا مع نهاية كل امتحان

محاولة بذلك التخفيف من توتره وقلقه حيث وفرت له المأكولات الصحية كالفاكهة والعصائر وكل ما يحب أكله.

كما ترافقه عند الباب وتودعه مقدمة له النصائح والدعوات.

وقالت جدة اكرم، أنها تعمل جاهدة من أجل أن تخفف عليه الضغط والتوتر، كما أنها تعمل على توفير له كل ما يحبه.