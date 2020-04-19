هكذا خُدع بلماضي من طرف الفاف في 2001!

كشف الدولي الأسبق عمر بلباي، عن الطريقة غير الإحترافية التي تعاملت بها الفاف معه ومع جمال بلماضي، منذ سنوات مضت.

وأوضح متوسط الميدان، بأنه والناخب الوطني تعرضا للخداع من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قبل أحد التربصات سنة 2001.

وقال في هذا الشأن لموقع “فرانس فوتبول” :”إتصلوا بنا حينها، وأكدوا لنا بأن التذاكر موجودة لكي نسافر الى الجزائر”.

ليواصل ضاحكا :”لكن في حقيقة الأمر لم تكن هناك أية تذاكر بإسمنا”.

وأردف :”بعدها قمنا بالإتصال يمينا وشمالا، وأكدوا لنا على وجود تذاكر إلكترونية لنا، ولكن في الواقع كانو يتلاعبون بنا”.

وأوضح صاحب الـ46 عاما، بأنه ورغم كل هذا إلا أن الناخب الوطني الحالي، كان يتجاوز كل هذه الأمور للتواجد مع الأفناك.