هكذا دعم محرز وسليماني نجم الخضر الصاعد

دعم نجما الخضر، رياض محرز وإسلام سليماني، لاعب المنتخب الوطني للشبان سامي محور، على طريقتهما الخاصة، بمناسبة وصولهما الى الجزائر إستعدادا للتربص الذي يسبق المواجهة المُزدوجة أمام النيجر.

وظهر الجناح الطائر للسيتي ورأس حربة أولمبيك ليون، رفقة صانع ألعاب لاغونتواز البلجيكي الشاب في صورة مميزة، توضح الروح العائلية التي تجمع مُحاربي الصحراء في جميع الأصناف.

وكتب رياض محرز مُعلقا على هذه الصورة في حسابه الرسمي :”let’s go”.