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أخبار الجزائر

هكذا رافق الأمن احتفالات رأس السنة الجديدة

بقلم نادية بن طاهر
هكذا رافق الأمن احتفالات رأس السنة الجديدة
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سخرت المديرية العامة للأمن الوطني كل الإمكانيات المادية والبشرية، لتأمين احتفالية السنة الميلادية الجديدة 2023.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، وضعت ذات المصالح، مخططا أمنيا عبر كامل قطاع الاختصاص، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني.

وارتكز المخطط، على وضع تشكيلات راجلة وراكبة، لاسيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية التي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين.

ويأتي هذا، لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها. والسهر على انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقلات المواطنين.

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