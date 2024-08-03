هكذا رحبت الملكة رانيا بحفيدتها الأولى

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله، الصور الأولى للعائلة الهاشمية المالكة برفقة الأميرة إيمان، إبنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وعلقت الملكة رانيا على الصور بالقول: “إيمان الصغيرة، مكانك كبير في قلبي، فرحتنا بكِ لا حدود لها”.

وسبق وأن هنَّأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بولادة حفيدته الأولى “إيمان بنت الحسين، وزوجته الأميرة رجوة الحسين”.

وقال العاهل الأردني، في تغريدة نشرها على منصة إكس: “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتاً حسناً ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو”.

وأصدر الديوان الملكي الهاشمي بياناً، اليوم السبت، جاء فيه: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أن صاحبَي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. والأميرة رجوة الحسين، قد رُزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر المحرم 1446 هجرية. الموافق للثالث من شهر أغسطس 2024 ميلادية، بمولودة سمّياها إيمان. جعلها الله قرة عين لوالديها”.

وجاء في البيان أيضاً: “ويعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.. ويتمنيان على مَن يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة. باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورد، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام. دعماً للشباب والشابات اليتامى”.