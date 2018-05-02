هكذا ردت البوليزاريو على اتهامات المغرب لإيران

وصفت جبهة البوليزاريو اليوم الأربعاء، في بيان لها إدعاءات المغرب على إثر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بالانتهازية السياسية المبتذلة.

لتأمين موطئ قدم للتموقع ضمن المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة.

وحسب ذات البيان للبوليزاريو تحوز “النهار “على نسخة منه، ” فإن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وهي تأخذ علما بقرار المخزن يوم الثلاثاء أمس الثلاثاء بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

بسبب دعم عسكري مزعوم من طرف حزب الله اللبناني لجبهة البوليزاريو”، نافية بشكل قاطع أي سند، من أي نوع كان، لتلك الإدعاءات.

والتي لا تعدو أن تكون سوى، إعادة إنتاج بائسة لعمليات دعائية سابقة، كانت من المغرب، تستغل من خلالها السياقات الجهوية والدولية.

لخدمة أجندتها التوسعية.

وأضاف البيان، أن المغرب تهدف من خلال هذه الخطوة، والتي تنم عن انتهازية سياسية مبتذلة إلى تأمين موطئ قدم والتموقع ضمن المتغيرات الإقليمية.

وكذا الدولية الجديدة، كحيلة لا تنطوي على أحد، تمهيدا للتملص من المسار التفاوضي مع الطرف الصحراوي.

الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في قراره 2414 الصادر يوم 27 أفريل المنصرم، والذي يضع المغرب أمام مسؤولياته خلال 6 أشهر.

للتعاون من أجل اكمال مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

وختم البيان أن جبهة البوليزاريو، تنفي أيضا، وبشكل جازم، أي وجود لأي مدرب أو حضور عسكري لأية قوة أجنبية.

كانت مع جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الجناح المسلح لجبهة البوليزاريو. والذي خاض حرب تحرير وطنية بقوة وبسالة بالاعتماد على العنصر والكادر الوطني الصحراوي بشكلي حصري.”