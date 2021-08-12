هكذا ردت اللجنة الوزارية للفتوى على قتل الشاب “جمال” وحرقه في تيزي وزو

قال يحيى صاري عضو اللجنة الوزارية للفتوى، أنه لايجوز في جميع الشرائع القصاص حتى للمجرم الذي ثبت إجرامه. كما لايجوز للمجتمع أو الأفراد أن يعاقبو شخصا بمفرهم دون اللجوء إلى القانون.

وأوضح صاري في تصريح لتلفزيون “النهار” عقب حادثة حرق وقتل شاب مشتبه فيه إضرام النار بولاية تيزي وزو، أن الأمر لايجوز، وهذه الحادثة تؤدي إلى الإنفلات وهذا الفعل لا يجوز أبدا لا في الشريعة أو الأعراف والدين. مؤكدا أن القصاص لايجوز حتى وان كان مجرما. مضيفا أن القصاص من حق الجهات المخولة ولابد أن يقف أمام القاضي صاحب الخبرة الذي يحدد عقوبته.

وكشف في ذات السياق، أن الجريمة التي رأيناها لاتمثل عمق المنطقة وعقلائها وأعيانها. وهي سلوكات شاذة لا ينبغي أن تجرنا إلى مالايحمد عقباه، خاصة وأن بعض الاطراف أرادت أن تصل من خلال هذه الحرائق الى خلق الفتنة والنميمة والانقسام والشعارات المتطرفة والعصبية.

ودعا صاري إلى ضرورة السير نحو التضامن. وضرورة تغليب الحكمة وعدم الوقوع والانسياق وراء الفتنة، خاصة وأن الشعب الجزائري لايفتقد الى حكماء ولا الحكمة. مؤكدا على تغليب الهبات التضامنية وهبة الحكمة والعقل لتفادي ماهو متآمر عليه