هكذا ردت بسمة بوسيل على معجبة حذرتها من أسيل عمران!

ردت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، على تعليق متابعة لها، حذرتها من الفنانة أسيل عمران، في صفحتها الرسمية على موقع الانستغرام.

وردت بوسيل على التعليق : “حبيبتي حرام تحكمي على حد وإنتي ماتعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة وهي وتامر صحاب، وبقيت صاحبتي أنا كمان”.

وأضافت بسمة: “إحنا بنفهم أوي في الناس، وتامر عمره ما بيتشغل أو بيقرب لبيته ناس وحشة، فعشان كده مايصحش ولو حتى لثانية واحدة تفكري في حاجة كده”.

وعن شائعات تحدثت عن زواج تامر حسني عليها، أكدت بوسيل أن الوسيلة التي نشرت الخبر، تهدف لجذب الأنظار إليها.

وأضافت بوسيل : “هدول رجعوا ينشوا دبان، ويطلعوا إشاعات على ظهري”، حسب موقع الفن.

للتذكير، المغنية ومصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” الشهير، وهي زوجة النجم المصري، تامر حسني.

وكان تامر، قد تعاون مع المغنية والممثلة السعودية أسيل عمران مؤخرا، حيث أدت دور البطولة، في فيديو كليب أغنيته “ناسيني ليه”.

وحقق الفيديو كليب، نجاحا باهرا، حيث وصل إلى 34 مليون مشاهدة، بعد شهر فقط، من طرحه، على موقع اليوتيوب.