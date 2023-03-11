هكذا ردت شيرين عبد الوهاب على شائعات طلاقها مجددا

ردت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على شائعات اختفائها، وانفصالها مجدداً عن زوجها حسام حبيب.

وأعلنت الفنانة عن تعيين مدير أعمال جديد لها، كما أصدرت بياناً رسمياً هددت فيه بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أكد حبيب أن شيرين لم تقم أصلاً بمتابعته على إنستغرام حتى تقوم بإلغاء المتابعة.

مشيرا إلى تركيزها حالياً في الانتهاء من تسجيل عدة أغنيات لطرحها عقب انتهاء شهر رمضان.

علماً أن مدير أعمالها القديم هو من أطلق نبأ اختفائها بعد إعلان فشله في التواصل معها.

وقال البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها. وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد. ودعت شركة روتانا إلى تسلمه”.

وتابع البيان: “وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها. بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

وأضافت شيرين في بيانها: “أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير”.

وأثير جدل كبير خلال الساعات الأخيرة، حول إنفصال شيرين مجددا عن حسام حبيب بعد قيامهما بإغاء متابعة متبادل على صفحاتهما بوسائل التواصل الإجتماعي.