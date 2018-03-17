هكذا ردّ الأطباء المقيمون على حجار وحسبلاوي

ردّ الأطباء المقيمون على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، بأن مسؤولية مقاطعة إمتحان نهاية التخصص، يتحمّلها الجميع.

وأكد ممثل الأطباء المقيمين محمد طايلب في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”، اليوم، أن 4 ولايات صوتوا على مقترح الإستقالة الجماعية.

ردا على تملّص، كل من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مسؤوليتهما تجاه ملفاتهم.

وذكر المتحدث “أن الأطباء المقيمين، بكل من العاصمة، وولاية عنابة ووهران وتلمسان، صوتوا على مقترح اللجوء إلى الإستقالة الجماعية”.

في انتظار الانتهاء، من عقد الجمعية العامة في باقي ولايات الوطن، لإستعداد لقرار الإعلان رسميا عن الإستقالة الجماعية.

والتي ستكون في غضون هذا الأسبوع.

وبخصوص تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، الذي حمّل الأطباء المقيمين المسؤولية، في حال قاطعوا إمتحان نهاية التخصص.

قال طايلب “أن الجميع يتحمل المسؤولية، سواء وزارة الصحة أو التعليم العالي”.

مؤكدا، أن الأطباء المقيمين مستعدون للتضحية بامتحان نهاية التخصص لإفتكاك مطالبهم، بعد أكثر من أربعة أشهر من الإضراب.

للإشارة، فإن 15 ألف طبيب مقيم سيقاطعون إمتحانات نهاية التخصص، المقرر إجراؤه غدا.