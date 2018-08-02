عاجل

هكذا ردّ بوسماحة على دعاة مقاطعة مهرجان الراي بسيدي بلعباس

فن وثقافة
  • -
  • 0
هكذا ردّ بوسماحة على دعاة مقاطعة مهرجان الراي بسيدي بلعباس
بقلم إيمان ض

ردّ محافظ مهرجان الراي بسيدي بلعباس، الفنان محمد بوسماحة على دعاة مقاطعة المهرجان على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي.

كشف بوسماحة خلال تنشيطه ندوة صحفية بدار الثقافة كاتب ياسين، أنّ “مقاطعة مهرجان وطني يهدف للمحافظة على موروث ثقافي هي دعوة للتخلي عن الموروث الثقافي والثقافة الجزائرية”.

وصرح بوسماحة أنه من أجل ضمان المتعة والتنظيم المحكم لهذه التظاهرة الثقافية تم إعطاء تعليمات لفسح المجال أمام العائلات.
وتسهيل دخولها لقاعة العرض الكبرى لدار الثقافة كاتب ياسين مشيرا إلى أنّ الدخول سيكون مجانا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital