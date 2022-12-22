قناة النهار هكذا ردّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سؤال حول التغيير الحكومي بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 22:57 شارك غرِّد أرسل 71 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/v1dI5 اقرأ أيضا تساقط أمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 06 ديسمبر طلبة جامعيون يطورون فكرة حاوية القمامة الذكية بسكيكدة قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.." البيئة في الجزائر تعاني الويلات".. شاهد قناة النهار 18 ديسمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي كان تحت الضغط والأنانية كانت الغالبة بين اللاعبين قناة النهار 09 ديسمبر البرجية .. منطقة نشاطات واعدة تنتظر تجسيد المشاريع الاستثمارية بمستغانم قناة النهار 21 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.. الصحراء قبلة للسياح قناة النهار 10 ديسمبر عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا قناة النهار 21 ديسمبر رئيس الجمهورية : التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبتكار أولوية ملحّة لمعالجة إشكالية التشغيل قناة النهار 05 ديسمبر رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر