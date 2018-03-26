هكذا ردّ عيسى على بيان الشيخ فركوس

توعّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بالرد على بيان الشيخ فركوس، ومن يروّج لأفكاره بتطبيق قوانين الجمهورية.

وأكد عيسى، أن “الدولة ستتولى مواجهة هذه الأفكار المنحرفة، وسيتم تطبيق القانون على أصحابها، ولن يتم التغافل عن هذه الممارسات.

خاصة التي تحاول تقسيم المجتمع، بعيدا عن انتمائه للسنة و الجماعة.

واعتبر الوزير، أن بيان الشيخ فركوس، وماسماها بالفرقة المدخلية نسبة إلى شيخ ربيع بن هادي المدخلي، هو إعلان حقيقي على الفرقة الطائفية.

وذلك خلال إشرافه على افتتاح اشغال الملتقى الدولي السادس حول التصوف الموسوم

مشيرا إلى أن فحوى البيان، الذي يدعو الى التفرقة، وهو نفس البيان الذي ولّد الفتنة سنوات التسعينات.

وتوعد عيسى، برد الوزارة على بيان الشيخ فركوس، من خلال تطبيق القانون الجمهورية وليس بالبيانات.

كما هدد وزير الشؤون الدينية، بمعاقبة كل من يروج لهذا الخطاب داخل المساجد.

وأكد محمد عيسى، أن وزارته ستعمل بالتنسيق مع الحكومة، بسن قوانين تحمي الجزائرين من الاتهامات الطائفية.

داعيا في السياق ذاته، جمعية العلماء المسلمين، والعلماء عبر الوطن، بالانتباه إلى مخاطر، هذه التفرقة، تجاه أهل السنة والجماعة.

فيما حث الوزير محمد عيسى، على العمل لحماية المساجد، من خلال الخطاب الديني.

كما أمر الوزير، مشايخ المساجد والزوايا والمدارس القرآنية، التأهب بقوة لمواجهة هذه النزعة.

حتى لا تتغلغل في عقول أبنائنا وفي مدارسهم ومساجدهم وجامعاتهم، وحتى لا تكون سببا من جديد في إراقة دماء الجزائريين.

مع العمل على تعزيز السلم، الذي استقر في الجزائر بعد سنوات من الجمر”.