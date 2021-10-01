هكذا ردّ وزير التربية على منع بيع الكتب المدرسية بالمؤسسات التعليمية

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه لم يتم إطلاقا إلغاء بيع الكتب في المؤسسات التعليمية. ولم يطرأ أي تغيير على كيفيات إقتناء الكتاب المدرسي بذات المؤسسات والمعمول بها في السنوات السابق.

وجاء تصريح الوزير خلال ترأسه لإجتماع مساء أمس الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر الوزارة، ألأشغال ندوة وطنية حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مختلف العمليات التنظيمية والتضامنية الكفيلة بضمان تمدرس التلاميذ في أرْيَح الظروف.

وأضاف وزير التربية، أن توفير الكتاب المدرسي للمتعلم على مختلف صيغه يجب أن يتمّ بالأولوية داخل هذه المؤسسات. كونه فعلا بيداغوجيا قبل كل شيء، وكون المدرسة أقرب مرفق لاقتنائه. مؤكدا عدم وجود أي ندرة في الكتاب الذي تم طبع عناوينه أكثر من تعداد التلاميذ. وإيصاله عبر المراكز الولائية لتوزيع الكتاب المدرسي إلى كل المؤسسات التعليمية.

وكشف في ذات السياق، أن إعتماد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية على المكتبات الخاصة لبيع الكتب المدرسية ونقاط البيع والمعارض وخدمات أخرى لتوصيل الكتاب. إلاّ إضافة ودعامة للمؤسسات التعليمية وتنويع مصادر بيع الكتاب بما يسمح للأولياء من إقتنائه كل حسب ظروفه.

كما ألح الوزير، على فتح معارض للكتاب المدرسي كلما اقتضت الضرورة. شريطة أن تكون في المناطق الحساسة التي يكثر فيها الطلب. مع ضرورة إعداد خارطة لنقاط البيع. داعيا مديرية التربية إلى النشر عبر صفحاتها الرسمية وفي الأماكن العمومية، ليكون الجميع على علم بها.

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