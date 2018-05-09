هكذا ردّ وزير الثقافة على 400 مليون التي منحها لفلّة..!!

ردّ وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي،على الأخبار التي تداولتها بعد المواقع حول منحه للفنانة فلة الجزائرية،صكا بقيمة 400 مليون سنتيم.

وفنّد ميهوبي،خلال استضافته في قهوة وجورنان،معتبرا إياها بالكاذبة،مضيفا “أن من أشاع هذا الخبر نسي أن يقول أنّي منحتها 4 ملايير”.

وقال الوزير، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن فلة كبيرة وهي أحست بالتهميش في الوسط الفني.

وأضاف ميهوبي، أنه تكلم مع الفنانة واقنعها بالرجوع عن قرار الإعتزال.

وكانت أخبار تداولتها بعض المواقع،مفادها أن وزير الثقافة منح لسلطانة الطرب فلّة الجزائرية مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم لإرضائها.