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قناة النهار

هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية

بقلم قناة النهار
هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية
فرنسية
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هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية

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