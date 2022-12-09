قناة النهار هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية بقلم قناة النهار نشر في 09 ديسمبر 2022 - 16:33 فرنسية شارك غرِّد أرسل 340 0 هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/A75Xr اقرأ أيضا مؤمن أيت قاسي: الأرجنتين ينوم المنافسين مغناطيسيا ومشكلة لاوتارو مارتيناز هي نقص ثقة قناة النهار 03 ديسمبر شاهد المستشفى الجهوي للإستعجالات في عنابة الأكبر على مستوى الشّرق قناة النهار 26 نوفمبر شاهد..أمن تبسة يحجز أكثر من 10 آلاف قارورة خمر مخبأة داخل باركينغ قناة النهار 24 نوفمبر التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية قناة النهار 04 ديسمبر إنطلاق فعاليات الطبعة الثالثة من مسابقة كأس الملكة الخاصة بالطبخ الجزائري قناة النهار 27 نوفمبر "الوالي المنتدب لمقاطعة دار البيضاء: "سنتخذ الاجراءات اللازمة قناة النهار 28 نوفمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر مومن : السنغال في كل عام يقدر يقدم 10 لاعبين للمنتخب الأول عكس الجزائر .. مزالنا نلعبو بالشيوخة قناة النهار 21 نوفمبر زوجوني: تحضيرات عرس من نوع خاص لحمزة وآسيا من عنابة.. الجزء الثالث والاخير قناة النهار 18 نوفمبر