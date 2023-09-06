هكذا رد الأمير هاري وميغان على خبر إنفصالهما

إنتشر مقطع فيديو لدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بالإضافة لوالدة ميغان، دوريا راغلاند، وهم يرقصون ويستمتعون في حفل المغنية الأميركية بيونسيه.

وتزامن مقطع الفيديوم،ا مع انتشار خبر انفصال ميغان ماركل والأمير هاري، مما يعتبر تفنيدا منهما للخبر.

وحضر الزوجان، جولة Renaissance العالمية في ملعب SoFi في كاليفورنيا مساء يوم الجمعة الأول من سبتمبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهورهم بالحفل، ومقاطع فيديو للدوق والدوقة بالحفل.

وفي مقطع الفيديو ظهرت ميغان وهي تحتضن هاري ويرقصان سوياً برومانسية على أغنية النجمة بيونسيه.

وانتشرت إحدى الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يشاهدان العرض من مقصورة خاصة تطل على الاستاد. حيث ارتسمت ابتسامات كبيرة على وجهيهما.