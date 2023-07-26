قناة النهار هكذا رد المدير العام لسونلغاز بخصوص الإنقطاع المتكرر للكهرباء بقلم قناة النهار نشر في 26 جويلية 2023 - 13:32 شارك غرِّد أرسل 265 0 هكذا رد المدير العام لسونلغاز بخصوص الإنقطاع المتكرر للكهرباء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vf80J اقرأ أيضا شقيقا شهيد الواجب فيصل :كان حنين بزاف وهو من طلب الإلتحاق بصفوف الجيش قناة النهار 25 جويلية رئيس الجمهورية يزور شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية الواقعة جنوب الصين قناة النهار 21 جويلية الرئيس التركي يودع الرئيس تبون عقب مأدبة غداء أقامها على شرفه بقصر السلاطين في إسطنبول قناة النهار 22 جويلية عمّة الطفل الضحية: هاذ الجـ.رائم كنت نشوفها غير فالتحريات حتى شفت ولد خويا بعيني قناة النهار 18 جويلية البويرة / إخماد الحريق الذي نشب بأعالي جبال صحاريج بقرية تعساسين قناة النهار 18 جويلية شوفو حكايتي: قصة صـ.ـادمة .. زواج قاصر 14سنة ينتهي بمأسـ.ـاة قناة النهار 16 جويلية وزير التربية : هذه هي نسبة نجاح تلاميذ أشبال الأمة في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: النوي يحيى والي بجاية بعد فتح طريق جديد ويكشف ما يحدث من مهازل في ولاية طارف قناة النهار 13 جويلية وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة قناة النهار 20 جويلية صريح جدا/ قسنطينة: هذه أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة .. قناة النهار 19 جويلية