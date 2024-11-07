هكذا رد بلعابد حول تعميم استعمال الألواح الإلكترونية

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم. أن قطاعه يعمل جاهدا لتمكين جميع التلاميذ من استعمال الألواح الإلكترونية على أوسع نطاق.

وخلال جلسة علنية بالبرلمان، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية. أوضح بلعابد أنه “في إطار التنسيق الحكومي تسعى وزارة التربية جاهدة لتمكين جميع التلاميذ من استعمال الألواح الإلكترونية على أوسع نطاق ممكن”.

وأضاف الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 سبتمبر 2024”. لا سيما تلك المتعلقة بـ “اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي”.

كما أبرز الوزير التدابير التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة بغرض “التخفيف من ثقل المحفظة المدرسية. لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي”. لافتا إلى أن عملية تعميم استعمال الألواح لقيت إجماعا سواء بالنسبة للأساتذة أو الأولياء.