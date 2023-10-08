قناة النهار هكذا رد بلماضي حول إهتمام ياسين عدلي بالإلتحاق بصفوف المنتخب بقلم قناة النهار نشر في 08 أكتوبر 2023 - 12:32 شارك غرِّد أرسل 181 0 هكذا رد بلماضي حول إهتمام ياسين عدلي بالإلتحاق بصفوف المنتخب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/a3Txh اقرأ أيضا ضبط أزيد من مليون وحدة من الألعاب النارية عشية المولد النبوي الشريف بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون على "رسول الله".. إجابات صادمة قناة النهار 27 سبتمبر الإكتظاظ والركض وراء الحافلات..يوميات تعكس معاناة المسافرين قناة النهار 04 أكتوبر نسيمة جعفر باي: "عندي شكوك بخصوص قصة أحمد شاكر وريفكا.. وعلاش مزال يبات في الجامع" قناة النهار 06 أكتوبر بلماضي :" ياسين عدلي لم يغير جنسيته الرياضية بعد ولهذا لا يمكن تواجده مع الخضر" قناة النهار 08 أكتوبر طالع هابط: بعد فيضانات فوكة الأخيرة بتيبازة شاهد البريكولاج الذي قامت به السلطات المحلية قناة النهار 24 سبتمبر صريح جدا: هكذا كانت أجواء اليوم الأول من الدخول المدرسي ... قناة النهار 20 سبتمبر وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات قناة النهار 19 سبتمبر صريح جدا: هل يتمنى الرجل الجزائري لقاء زوجته في الجنة..إجابات صادمة ! قناة النهار 07 أكتوبر