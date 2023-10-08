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قناة النهار

هكذا رد بلماضي حول إهتمام ياسين عدلي بالإلتحاق بصفوف المنتخب

بقلم قناة النهار
هكذا رد بلماضي حول إهتمام ياسين عدلي بالإلتحاق بصفوف المنتخب
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هكذا رد بلماضي حول إهتمام ياسين عدلي بالإلتحاق بصفوف المنتخب

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