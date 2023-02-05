هكذا رد بوتين على بايدن بعد وصفه بأنه “بلا روح”

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تفاصيل حديث بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عام 2011.

وقال بلينكن ، إن بايدن قال لبوتين إنه يراه “بلا روح”، ليرد الأخير بقوله: “حسناً.. نحن نفهم بعضنا البعض”.

وأشار بلينكن إلى أن اللقاء كان عام 2011، عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما. بينما كان بوتين يشغل منصب رئيس الوزراء في روسيا.

وأضاف بلينكن: “كنت هناك مع نائب الرئيس آنذاك بايدن لعقد اجتماع خارج موسكو مع الرئيس بوتين. في الواقع مع رئيس الوزراء بوتين. وكانت هناك لحظة عندما كنا في مكتبة بوتين، وقال له بايدن: “أنظر في عينيك ولا أعتقد أن لديك روحا”. ليرد بوتين بالقول: “جيد. نحن نفهم بعضنا البعض”.

ورأى أن الرسالة التي يرسلها بايدن إلى بوتين مفادها: “نحن لسنا هنا لنخدع بعضنا البعض. نحن هنا نمثل بلداننا ونمثل مصالحنا ونحتاج إلى التحدث بوضوح. نحن بحاجة إلى التحدث مباشرة. وهذا شيء يقدره الرئيس بايدن، وأعتقد أنه أراد التأكد من أنه وبوتين يفهمان بعضهما البعض”.