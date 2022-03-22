هكذا رد رئيس الفاف على قضية الكولسة في مواجهتي الكاميرون !

علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على قضية الكولسة في مباريات الدور الفاصل المؤهل لمنافسة كأس العالم قطر 2022.

كما قال شرف الدين عمارة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على هامش دورة اتحاد شمال إفريقيا للشبان.

“دور الاتحاد الجزائري لكرة القدم في مثل هاته المباريات هو توفير الظروف الملائمة للمنتخب الوطني وحمايته”.

كما أضاف:”بصراحة.. كلمة كواليس في كل مرة يتم العودة إليها، قلتها وأعيدها ما يُنشر في الإعلام ليس كواليس وإنما كرنفال”.