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هكذا رد صديق شهاب على اتهامه بالاساءة للحراك الشعبي

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هكذا رد صديق شهاب على اتهامه بالاساءة للحراك الشعبي
بقلم شهرزاد مزياني

أوضح الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، أنّ الفيديو، الذي يتم تداوله لشخصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  فيه الكثير من المغالطات وتضليل للرأي العام .

ونشر صديق شهاب عبر صفحته الرسمية “الفايس بوك” بيان توضيحي، قال :” إن مضمون الفيديو لا يعبّر عما هو مُورج له في المنشورات”.

مضيفا:”أنّ  سبب الضجة المُفتعلة هو عدم فهم كلمة “يركح” وهي كلمة شائعة بشرق البلاد و تعني عودة الهدوء”.

وتابع بالقول  : ” إن” الكلمة لا تدل على استصغار الحراك بل أملاً في أن تعود المياه إلى مجاريها و المضي قدماً في بناء دولة القانون التي خرج من أجلها الجزائريون”.

الفيديو تم تداوله صباح اليوم الثلاثاء، أين تحدث الناطق الرسمي للأرندي على الحراك  الشعبي ، والذي  أثار غضب الكثيرين، وخلف ردود أفعال كثيرة  على مواقع التواصل الاجتماعي .


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