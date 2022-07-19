قناة النهار هكذا رد وزير الرياضة عن امكانية تنظيم الجزائر لكأس افريقيا 2025 بقلم قناة النهار نشر في 19 جويلية 2022 - 15:37 شارك غرِّد أرسل 72 0 هكذا رد وزير الرياضة عن امكانية تنظيم الجزائر لكأس افريقيا 2025 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/offZZ اقرأ أيضا رئيس الكاف يُعجب وينبهر بملعب الدويرة.."إنّه جميل" قناة النهار 17 جويلية عبد المالك لهولو يحقق برونزية سباق 400 متر حواجز قناة النهار 01 جويلية أسامة سحنون: مررت بفترة وكنت أفكر في الإعتزال والحمد الله تعبي مارحش خسارة قناة النهار 04 جويلية الحجاج الجزائريون من عرفات..ربي يحفظ الجزائر وشعبها قناة النهار 08 جويلية شاهد تدخلات عسكرية محترفة لجيشنا المغوار قناة النهار 12 جويلية وزير الداخلية : "كل شيء مهيأ لفتح الحدود مع تونس" قناة النهار 14 جويلية "موفد النهار إلى وهران :" كوثر اوعلال ستضمن الميدالية البرونزية إن فازت في المنازلة الترتيبية قناة النهار 01 جويلية "درواز :" ميدالية ذهبية وعلامة كاملة لجمهور وهران قناة النهار 06 جويلية صريح جدا: لماذا يرفض الرجل الجزائري قيادة المرأة للسيارة ؟ قناة النهار 15 جويلية في مبادرة خيرية.. محل لتصليح العجلات يقدم خدماته دون إنقطاع قناة النهار 11 جويلية