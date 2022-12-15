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قناة النهار

هكذا رد وزير الشؤون الدينية على سؤال حول وفاة معتمرة في اسطنبول وهذا جديد رفع كوطة حج 2023

بقلم النهار أونلاين
هكذا رد وزير الشؤون الدينية على سؤال حول وفاة معتمرة في اسطنبول وهذا جديد رفع كوطة حج 2023
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