قناة النهار هكذا رد وزير الشؤون الدينية على سؤال حول وفاة معتمرة في اسطنبول وهذا جديد رفع كوطة حج 2023 بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ديسمبر 2022 - 18:39 شارك غرِّد أرسل 88 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KMK3m اقرأ أيضا مومن آيت قاسي: رغم غياب بنزيمة النجم الكبير فرنسا تتألق في مونديال قطر قناة النهار 04 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخبات العربية لا تستطيع التخلص من عقدة المباريات الكبيرة والحاسمة قناة النهار 30 نوفمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر رئيس الجمهورية يستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية قناة النهار 06 ديسمبر تحرير شخص تم إختطـ.ـافه وتوقـيف الجُناة وإسترجاع مسروقات وحجز كوكايين بالبليدة قناة النهار 27 نوفمبر غرداية: المهاجرون الأفارقة العمل،العيش وإقامة الأعراس وسط تعاطف الجزائريين قناة النهار 14 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: الركراكي يملك لمسة مغربية محضة والنتائج هي رد على كل من قزم عمل حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: إنفجار خزان القطب الحضري ببغزول يكشف العيوب ... كارثة قناة النهار 13 ديسمبر سرقات وحوادث بسبب غياب الإنارة ليلا بحي 100 مسكن بخروبة في بومرداس قناة النهار 25 نوفمبر