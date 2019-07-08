هكذا رفض بلماضي العمل كمساعد لآلكاراز في المنتخب الوطني!

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تم اليوم الإثنين، انهاء مهام مدير الجزائرية للمياه لولاية البليدة (ADE) "ذ.احمد"، من طرف والي الولاية يوسف شرفة.
وأوضح بيان صادر عن الولاية، أنه تم انهاء…
مثّل مساء اليوم إطارين بجامعة تلمسان الأول أستاذ والثاني أستاذ ومهندس في الاعلام الآلي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
المشتبه بهما يواجهان تهم تتعلق بإضعاف…
تمكنت عناصر الدرك الوطني، بالوادي، من توقيف مهندس مسؤول على مراقبة مشاريع للري والموارد المائية بفرع جامعة الولاية المنتدبة المغير.
حيث كان متلبسا برشوة مع احد…
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