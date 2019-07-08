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هكذا رفض بلماضي العمل كمساعد لآلكاراز في المنتخب الوطني!

الرياضة
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هكذا رفض بلماضي العمل كمساعد لآلكاراز في المنتخب الوطني!
بقلم يونس رزيق

كشف الإعلامي الجزائري محمد الوضاحي أحد الاصدقاء المقربين من الناخب الوطني جمال بلماضي عن رفض هذا الأخير العمل مع المدرب الإسباني “آلكاراز” الذي أشرف على العارضة الفنية للخضر سنة 2018.


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