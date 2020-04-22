هكذا رفض بن ناصر برشلونة من أجل آرسنال!

الرياضة
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هكذا رفض بن ناصر برشلونة من أجل آرسنال!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الدولي الجزائري الأسبق عمر بلباي، بأنه على تواصل مُباشر مع نجم الخضر الحالي، إسماعيل بن ناصر منذ سنوات مضت.

وصرّح من كان الجزائريون يُلقبونه بـ”جاكي شان” في حصة “100 فيلتر” قائلا :”والد إسماعيل كان يؤكد وجود إهتمام من برشلونة”

وواصل :”لقد كان يقول لي هناك إتصالات مع السيتي وسامبدوريا، وبعض الفرق الأوروبية”.

ليردف :”ولكن حينها كنت قد ربطت إتصالا بين إسماعيل وجيل غريموندي الذي كان يعمل لحساب آرسنال حينها”.

وختم :”الإهتمامات كانت فعلية، ولكني نصحته بالإلتحاق بالفريق الذي يسمح له بالتطور وهو آرسنال”.


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