هكذا رفض صنهاجي وبلعيد تمثيل الخضر

خرجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن صمتها، بخصوص قضية الثنائي ريان بلعيد وياسين صنهاجي، الذي رفض دعوة رسمية للالتحاق بتشكيلة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

وكان المدرب ياسين مانع، قد وجّه الدعوة لكل من بلعيد لاعب أتليتيكو مدريد وياسين صنهاجي، لاعب ريال بيتيس، للالتحاق بتربص الخضر لفئة أقل من 20 سنة.

إلاّ أن الثنائي تخلف عن الموعد المحدد، بعد تلقيه دعوة من منتخب إسبانيا لفئة أقل من 19 سنة. الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وجعل المتتبعين، يفتحون النار على “الفاف”. على اعتبار أنها قامت باستدعاء الثنائي دون الحصول على موافقته.

لتخرج أمس الخميس، هيئة وليد صادي، ببيان عبر موقعها الالكتروني، قالت فيه إنّ الثنائي صنهاجي وبلعيد، منح موافقته لتمثيل الخضر لأقل من 20 سنة، وبموافقة وليي أمرهما أيضا.

مبرزة بأنها قامت فيما بعد بإرسال الدعوات إلى ريال بيتيس وأتليتيكو مدريد. من أجل تواجد صنهاجي وبلعيد، رفقة المنتخب الوطني، غير أن الثنائي لم يلبّ الدعوة. بحجة أنه اختار المنتخب الاسباني لفئة أقل من 19 سنة، بعد تلقي دعوات رسمية من الاتحاد الاسباني لكرة القدم.