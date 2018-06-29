هكذا روّج “لاسوس” الكوكايين بطلب من زبائن “الكباريهات” بوهران

تمكن عناصر من الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول بوهران من الإطاحة بالمدعو “لاسوس” المنتمي لشبكة مختصة في ترويح الكوكايين.

وتم على إثرها حجز 12 غ من المخدرات الصلبة من النوعية الفاخرة وتوقيف 3 متورطين آخرين.

العملية الناجحة للفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بوهران.

تمت على إثر تحقيقات وتحريات موسعة استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة للشبكة الإجرامية.

أين تم الاشتباه في سيارة من نوع بيجو 208 كانت مارة ليلة أول أمس على مستوى ساحة أول نوفمبر بوسط المدينة.

كان على متنها شخصان،حيث وبعد الأمر بركن المركبة وإخضاعها للتفتيش الدقيق.

عثرت ذات العناصر على أكياس صغيرة بها مسحوق أبيض اللون قدر وزنه بـ 12 غ .

أكدت الشرطة العلمية أنها كوكايين من النوعية الرفيعة .

وبتحويل الموقوفين الاثنين على مقر الأمن للتحقيق معهما.

أكدا ترويجهما للمخدرات الصلبة على مستوى الكباريهات بطلب من بعض الزبائن المتوافدين عليها.

ويتم تموينها من قبل المجرم المعروف باسم “لاسوس” المتواجد مقر سكنه بشاطئ كوراليز التابع لبلدية بوسفر.

حيث وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بمداهمة المكان.

تم إلقاء القبض على الممون المتهم الرئيسي في القضية اعتراف خلال التحقيق معه .

والاستماع إلى إدلاءاته أنه يقوم بتمرير الكوكايين من منطقة مغنية الحدودية.