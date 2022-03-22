هكذا ساعد “مسبوق” إرهابيا للحرڤـة نحو اسبانيا !

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم الثلاثاء شابا يدعى “ب.احمد” جناية تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب افعال ارهابية، وذلك على خلفية اكتشاف تجنيد هذا الاهير للعديد من الشباب ومساعدتهم في الحرقة نحو أوروبا بغرض ارتكاب افعال ارهابية.

ملابسات القضية تعود لسنة 2020 وعلى اثر معلومات مؤكدة تلقتها مصالح الامن المختصة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، تفيد وجود تواصل بين اشخاص مشتبه في علاقتهم بالجماعات الإرهابية مع شخص يدعى”ب.أحمد”هذا الاخير من مواليد 1993 مقيم بمدينة الحمري بوهران متزوج واب لطفل، مسبوق في قضية إرهابية ومدان بثلاث سنوات سجنا، هذا الاخير الذي تبين تواصله مع إرهابي يدعى”و.مروان” ” هذا الاخير الذي تمكن من السفر بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت إلى اسبانيا من ولاية مستغانم بغرض ارتكاب افعال ارهابية بهاته الدولة الأجنبية هو محل عدة اوامر بالقبض في قضايا جنائية بالجزائر لتورطه في قضايا إرهابية.

كما كشفت التحريات التقنية التي خضع لها هاتف المتهم”ب.احمد” عن وجود عدة تطبيقات على هاتفه منها تطبيق التلغرام الذي يستعمل لضمان السرية في التواصل،حيث تبين من خلال فحصه وجود محادثات بين المتهم الموقوف و بين الارهابي المتواجد في الأراضي الاسبانية، ومحادثات اخرى مع ارهابي يكنى”أبو وائل” الذي قدم له معلومات على ارهابي آخر .

وتراجع المتهم خلال محاكمته على جميع ما جاء به خلال التحقيق حيث فند تعرفه على الارهابي “أبو وائل “بالسجن بالبليدة خلال قضائه لفترة عقوبته، كما فند مساعدة الارهابي الفار من العدالة “و.مروات”في السفر بطريقة غير شرعية الى اسبانيا عبر قوارب الموت.

و كما فند ما توصل إليه التفتيش الكتروني الذي عثر على محادثات مع شخص يدعى”عدلان” ويكنى ” ابو وائل”، المنحدر من ولاية مسيلة، الذي قال انه كان يحدثه على اكسيسوارات الهواتف، واستفسره عن مصدر شرائها، غير ان هذا الأخير كان يبيت بمحل رب عمله الحراشي، قبل ان يحرق إلى اوروبا، وفند تنقله معه الى ولاية مستغانم.

النائب العام وخلال مرافعته رجع للوقائع منوها ان التهمة ثابتة في حق المتهم وكل الادلة تشير لارتكابه الفعل، واشار الى اعتراف المتهم لسفر الارهابي “و. مروان”محل اوامر بالقبض بعد اتصاله بشخص يدعى “هشام “مختص في الحرقة غير الشرعية، وذلك باعترافه امام الضبطية للسفر لاسبانيا وايوائه للارهابي المبحوث عنه، واعترافه بالتواصل مع “ب.مروان” المكنى” ابو وائل” والذي استفسر منه على ارهابي اخر، و ان المتهم “و” كان محل متابعة في قضايا ارهابية و انه تعرف عليه بمركز اعادة التاهيل بولاية البليدة ، وعلمه بغاية سفره الى اسبانيا بغرض ارتكاب افعال ارهابية.

واكد النائب العام ان الجريمة ثابتة والتمس توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة بحقه و 500 الف دج غرامة مالية.

جميلة.ق