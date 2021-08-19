هكذا ساهمت متطوعة في تتويج عداء جامايكي بذهبية أولمبياد طوكيو

كشف العداء الجامايكي، هانسلي بارشمان، أحد أسرار تتويجه بذهبية الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في سباق 100م حواجز، مرجعا الفضل في ذلك لمتطوعة أولمبية.

وأوضح بارشمان، عبر مقطع فيديو، نشره على حسابه الخاص على :انستغرام”، أنه كان في المكان الخطأ يوم السباق، وفقد الأمل في الإلتحاق بالملعب.

وأضاف : “رأيت متطوعة أولمبية يدعى تريجانا، طلبت منها المساعدة، فمنحتني بعض المال، لأخذ سيارة أجرة، ما سمح لي بالوصول إلى الملعب في الوقت المحدد، قبل أن أفوز بالسباق”.

وتابع البطل الأولمبي: “لقد لعبت دورا أساسيا في وصولي إلى النهائي في ذلك اليوم، ومنحي الوقت الكافي للإحماء ودخول المنافسة”.

وكاعتراف بالجميل، قام هانسلي بارشمان، بعد تتويجه بالميدالية، بالبحث عن المتطوعة، أين سلمها الميدالية، وأهداها قميص جامايكا، ومبلغا من المال بقيمة ما استدانه لركوب سيارة الأجرة”.